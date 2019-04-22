У депутатов Тюменской облдумы нашли недвижимость в Евросоюзе

Тюмень, , 07:48 — REGNUM Австрия, Германия, Кипр, Болгария — в этих странах расположена недвижимость, которая принадлежит депутатам Тюменской областной думы или их ближайшим родственникам. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов за 2018 год опубликованы на сайте регионального парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Один из самых состоятельных депутатов тюменского областного парламента, единоросс, гендиректор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Игорь Иванов, задекларировавший в 2018 году 90,5 млн рублей дохода (69,2 млн рублей в 2017 году), имеет в пользовании квартиру в Белоруссии. Не Евросоюз, правда, но очень близко. В России ему принадлежат земельные участки площадью 48 соток, два жилых дома общей площадью 514 кв. м, четыре квартиры общей площадью 846 кв. м и одна квартира в долевой собственности, два гаража и машино-место. В его автопарке — Мерседес Benz CL500 и Porsche BOXTER, квадроцикл YEM600 FWA 2700 XC, а также моторная лодка LUND 1750 Rebel XS Sport. Владелицей квартиры в Белоруссии является супруга Игоря Иванова, задекларировавшая в 2018 году, помимо заграничной недвижимости доход в 10,1 млн рублей, нежилое помещение и машино-место в России, Lexus RX300, Land Rover Range Rover Spor и Porsche Cayenne S.

Депутат Тюменской областной думы, «единоросс» Игорь Нак, задекларировавший в 2018 году 18,7 млн рублей доходов (22,1 млн рублей в 2017 году), имеет во владении лишь квартиру в 107 кв. м. Зато его супруга с доходом 2,4 млн рублей в год владеет шестью сотками в Австрии, 10 сотками и жилым домом на 446 кв. м в Германии. Помимо этого, у жены депутата Нака имеется в России во владении участок земли в 12 соток, жилой дом на 278 «квадратов», квартира площадью 312 кв. м, хозблок, сарай, навес, нежилое здание и два машино-места на подземных стоянках. Автомобилей на супругов Нак не зарегистрировано.

Вице-спикер думы Тюменской области, руководитель тюменского отделения партии «Справедливая Россия» Владимир Пискайкин задекларировал в 2018 году 63,5 млн рублей дохода (27,7 млн рублей в 2017 году), земельный участок в восемь соток в Германии, где в пользовании у него находится квартира и машино-место. В Болгарии у Пискайкина задекларирована 1/10 доля квартиры. В России владеет 38,4 гектара земли, жилым домом на 319 «квадратов», тремя квартирами на 382 кв. м, двумя машино-местами и нежилым зданием в 150 кв. м. Супруга в его декларации не числится, зато указаны двое несовершеннолетних детей, которые пользуются квартирами в России и Германии.

Областной парламентарий, член фракции партии «Единая Россия» Алексей Салмин задекларировал в 2018 году 16,1 млн рублей (23,8 млн рублей в 2017 году). Он совместно с супругой владеет на Кипре жилым домом площадью 321 кв. м. В России — тремя земельными участками на 43 сотки, недостроенным домом на 301 «квадрат», газопроводом протяжённостью 408 м. Его супруга, задекларировавшая 1,4 млн рублей в 2018 году, владеет земельным участком размером 169 соток, помимо кипрского, ещё и девятью домами в России, двумя квартирами и тремя машино-местами. А также баней на 390 кв. м, хозяйственной постройкой и комплексом электросетевого хозяйства. В автопарке супругов Салминых числится три автомобиля марки Jaguar и два Land Rover.

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