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Кувейт поддержал единство Ирака — СМИ

Политика

Но финансовую помощь пока не предоставил

Багдад, 22 апреля 2019, 07:44 — REGNUM  Спикер национального собрания Кувейта Мазру аль-Ганим заявил о поддержке единства и стабильности Ирака, сообщает 21 апреля Kurdistan.ru.

Солидарность была высказана в ответ на призыв Багдада с просьбой о помощи в восстановлении страны к соседним государствам: спикер иракского парламента Мухаммед аль-Хальбоуси обратился с этим к своим коллегам из Сирии, Саудовской Аравии, Ирана, Турции, Иордании и Кувейта.

«С нашей стороны мы хотим прямо подчеркнуть, что выступаем за стабильный, безопасный и единый Ирак», — отметил аль-Ганим.

Напомним, в результате продолжительных боевых действий, вызванных деятельностью ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Ирак оказался на грани экономической катастрофы. Для восстановления сотен городов и селений требуются серьезные финансовые вливания.

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