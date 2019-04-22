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Результаты выборов на Украине объявят позже из-за Пасхи — ЦИК

Политика

Предварительные результаты объявят через пару дней

Результаты выборов на Украине объявят позже из-за Пасхи — ЦИК
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Киев, 22 апреля 2019, 07:40 — REGNUM  Результаты президентских выборов на Украине официально объявят ориентировочно 30 апреля, заявил 21 апреля член Центризбиркома Евгений Радченко, сообщил телеканал «1+1».

"Пасха для украинцев — один из самых больших праздников, поэтому мы волнуемся, что можем не получить информацию от судебных органов власти о том, что нигде нет исков. Мы сможем установить и объявить результаты ориентировочно 30 апреля», — рассказал он.

Предварительные результаты голосования станут известны через 2−3 дня.

Напомним, 21 апреля на Украине прошли президентские выборы, в которых, согласно данным экзитполов, с большим отрывом выиграл Владимир Зеленский.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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