Обработано 86,44% бюллетеней: Зеленский почти втрое опережает Порошенко

Киев, , 07:36 — REGNUM Шоумен и претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский по результатам подсчёта голосов на выборах президента страны почти в три раза опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко.

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Зеленский обходит Порошенко почти на 50% голосов

Согласно данным Центризбиракома страны, в настоящее время обработано 86,44% бюллетеней. Так, за Владимира Зеленского свои голоса отдали 73,22% избирателей, или свыше 11,7 млн человек. 24,44% избирателей доверили будущее Украины Порошенко. Это около 4 млн человек.

Лидирующие позиции в президентской гонке действующий глава государства занимает только в Львовской области. За него проголосовало 63,36% жителей региона. В Киеве на данный момент обработано 98,19% бюллетеней. 60,21% голосов отданы за Зеленского.

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Добавим, что 2,32% бюллетеней ЦИК признаны недействительными.

Как сообщало ИА REGNUM, второй тур выборов президента Украины прошёл 21 апреля. Явка на 20:00 составила 62,83%. В МВД и ЦИК страны сообщили, что пока не зафиксировали массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.