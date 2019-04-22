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Трамп назвал выборы на Украине важным моментом в истории страны

Политика

Трамп заявил о непоколебимой приверженности Вашингтона к суверенитету и территориальной целостности Украины

Вашингтон, 22 апреля 2019, 07:30 — REGNUM  Президентские выборы на Украине являются важным моментом в истории этой страны, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.

«(Трамп) пожелал ему (Владимиру Зеленскому) успеха и назвал выборы важным моментом в истории Украины, отметив мирный и демократический характер избирательного процесса», — говорится в сообщении.

Американский лидер также заявил о непоколебимой приверженности Вашингтона к суверенитету и территориальной целостности Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине прошел второй тур президентских выборов. После обработки 81% протоколов Владимир Зеленский набирает 73,12% голосов, Пётр Порошенко — 24,57%. Зеленский заручился поддержкой 11,1 млн человек, тогда как Порошенко — 3,7 млн.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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