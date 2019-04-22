Трамп назвал выборы на Украине важным моментом в истории страны

Вашингтон, , 07:30 — REGNUM Президентские выборы на Украине являются важным моментом в истории этой страны, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.

«(Трамп) пожелал ему (Владимиру Зеленскому) успеха и назвал выборы важным моментом в истории Украины, отметив мирный и демократический характер избирательного процесса», — говорится в сообщении.

Американский лидер также заявил о непоколебимой приверженности Вашингтона к суверенитету и территориальной целостности Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине прошел второй тур президентских выборов. После обработки 81% протоколов Владимир Зеленский набирает 73,12% голосов, Пётр Порошенко — 24,57%. Зеленский заручился поддержкой 11,1 млн человек, тогда как Порошенко — 3,7 млн.

Читайте также: Вхождение в политику «неполитиков»: о выборах президента Украины