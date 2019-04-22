Кадыров пожелал Зеленскому успехов в единении народов Украины и России

Грозный, , 07:24 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров ожидает от Владимира Зеленского возрождения Украины и единения украинского и российского народов.

«Хочется пожелать Владимиру Зеленскому удачи в благородных делах, направленных на возрождение Украины и единение украинского и российского народов!» — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, итог выборов президента Украины показывает результат безрассудной политики Петра Порошенко, подавляющее большинство граждан этой страны выступили «против фактической передачи рычагов правления Украиной в руки США и Запада».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине прошел второй тур президентских выборов. После обработки 81% протоколов Владимир Зеленский набирает 73,12% голосов, Пётр Порошенко — 24,57%. Зеленский заручился поддержкой 11,1 млн человек, тогда как Порошенко — 3,7 млн.

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