Эйфелева башня погрузилась в темноту в память о погибших на Шри-Ланке

Париж, , 07:17 — REGNUM На Эйфелевой башни в Париже погасили огни в воскресенье вечером, 21 апреля, чтобы отдать дань памяти жертвам теракта на Шри-Ланке, сообщает Le Figaro.

Мэр Парижа Анн Идальго выразила соболезнования в связи с серией террористических актов на Шри-Ланке.

«Бесконечная грусть. Я обращаю свои мысли к жителям Шри-Ланки и всем христианам, которые столкнулись с безумием терроризма в эти пасхальные праздники. Париж на вашей стороне», — написала мэр французской столицы в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля 2019 года на Шри-Ланке прогремело 8 взрывов, три из них в католических церквях, где на тот момент шла пасхальная служба.

По последним данным, в результате взрывов погибли 290 человек, еще около 450 получили ранения. Среди пострадавших есть граждане других государств.

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