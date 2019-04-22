В доме экс-президента Судана обнаружена крупная сумма денег — СМИ

Хартум, , 07:04 — REGNUM В отношении свергнутого президента Судана Омара аль-Башира началось расследование. Его подозревают в отмывании денег, передает ВВС Africa со ссылкой на заявления прокуроров.

По данным следствия, в доме Башира было обнаружено более 130 миллионов долларов США. Из них 351 тысяча была в долларах США, оставшиеся деньги представляли собой пять миллиардов суданийских фунтов, эквивалентных 105 миллионам долларам США.

В настоящее время Башир содержится в тюрьме строгого режима. Его будут допрашивать, сообщают источники.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, утром 11 апреля в Судане произошел военный переворот. В результате президент Судана Омар аль-Башир, занимавший свой пост почти 30 лет, был отстранен от власти. Вооруженные силы Судана создали переходный Военный совет.