Министерством природных ресурсов Забайкалья будет руководить полковник

Чита, , 06:38 — REGNUM Министерство природных ресурсов Забайкальского края обрело нового руководителя. Как сообщили сегодня, 22 апреля, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, исполняющим обязанности министра природных ресурсов Забайкальского края назначен Олег Некрасов. В ходе его представления на оперативном совещании глава региона Александр Осипов отметил, что главной задачей сейчас является наведение порядка в лесах.

«Лесной фонд должен служить интересам забайкальцев, служить эффективно. Всех недобросовестных лесопользователей выгнать, прекратить противоправные действия, обеспечить соблюдение экологических требований. Это касается и других природных ресурсов», — подчеркнул врио губернатора Забайкалья Александр Осипов.

Напомним, кресло главы минприроды края освободилось около месяца назад, после увольнения по собственному желанию Анатолия Романова.

«В связи с тем, что региональное министерство природных ресурсов исполняет ряд федеральных полномочий, Олег Некрасов пройдет согласование в двух федеральных органах власти — министерстве природных ресурсов и экологии РФ и агентстве лесного хозяйства», — пояснили в пресс-службе губернатора.

Известно, что на госслужбу 45-летний Олег Некрасов пришёл из органов безопасности. Он является ветераном боевых действий, полковником, кандидатом исторических наук. Награждён орденом Мужества, медалью Суворова, грамотой президента РФ, а также различными ведомственными медалями и знаками.

Как уже сообщало ИА REGNUM, процесс обновления властей начался с начала декабря 2018 года. Спустя месяц после назначения временно исполняющим обязанности губернатора региона бывшего московского чиновника, замминистра по делам Дальнего Востока Александра Осипова. К настоящему времени правительство Натальи Ждановой обновлено почти полностью.