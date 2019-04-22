Кургинян: Крах Порошенко — это начальный триумф народа Донбасса и России

Москва, , 05:56 — REGNUM Поражение пока еще действующего президента Украины Петра Порошенко — это заслуга народа Донбасса, который был поддержан Россией, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Если бы народ Донбасса не дал в зубы ошалевшей бандеровской власти, то у Порошенко сейчас было бы 80%. Если бы Россия не поддержала народ Донбасса, вот так как-то, может мы мечтаем о большем, то народ Донбасса не дал бы в зубы Порошенко. Поэтому, сегодняшний день — это начальный триумф народа Донбасса и России, которая как-то поддержала Донбасса», — заявил эксперт.

По его словам, сейчас, после того, как «токсичный актив» Порошенко проиграл выборы, необходимо наблюдать за тем, как именно провалится Владимир Зеленский и что будут делать украинские националисты, а затем, как на действия националистов будет реагировать другой центр сил. Возможно, противостояние между этими двумя центрами поляризует окончательно Украину и определит судьбу Евразии, полагает эксперт.

Как ранее заявлял Кургинян, на Зеленского ставят украинские националисты, которые хотят свалить слабого лидера и укрепить свою власть. При этом Зеленский лишен силового потенциала, и потому не способен осуществлять какие-либо серьезные шаги, что обрекает его на провал.

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