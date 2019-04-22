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Кургинян: Украинцы по-прежнему несерьезны, но крах Зеленского их отрезвит

Политика

«Они просто не сказали простую вещь: «Если мы так ошиблись в Поршенко, то хоть теперь-то мы должны выбрать что-то серьезное», а они до сих пор еще несерьезны»

Москва, 22 апреля 2019, 05:43 — REGNUM  Народ Украины до сих пор сохраняет полную несерьезность, но грядущий провал побеждающего на выборах комика Владимира Зеленского должен вернуть серьезность в политическую жизнь Украины, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Как отметил Кургинян, украинский народа до сих пор еще пребывает в состоянии несерьезности. Его хватило на то, чтобы сказать «нет» Порошенко, но не хватило на то, чтобы признать свои ошибки и обратить свой взор на нечто серьезное. Вместо этого они выбирают Зеленского.

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«Что будет дальше? Ничего хорошего! Ничего хорошего в пределах этой украинской политики быть не может. Неопределенность будет нарастать, колебания в этой политике будут нарастать, потому что на сегодняшний день люди проявили несерьёзность. Они просто не сказали простую вещь: «Если мы так ошиблись в Поршенко, то хоть теперь-то мы должны выбрать что-то серьезное», а они до сих пор еще несерьезны», — полагает эксперт.

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По его словам, эта несерьезность носит крайне негативный характер, но по ту сторону от нее Украина сделает окончательный выбор и раскол на пророссийскую часть и на пробандеровскую часть. А после этого начнется процесс оздоровления общества.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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