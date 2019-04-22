В Якутии ждут нового прокурора, чтобы доложить ему о коррупции в регионе

Якутск, , 05:46 — REGNUM На Олега Нарковского, который 20 марта был утверждён Госсобранием Якутии на должность нового прокурора республики, в регионе возлагают большие надежды. Как только прокурор прибудет в Якутию, руководитель общественной организации «Якутия — наше мнение» Степан Петров намерен уведомить его о том, что ситуация с коррупцией в республике критическая, и в отношении региона необходимо принимать меры, аналогичные ранее реализованным в Дагестане, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Степана Петрова, начатый в феврале 2019 года проект по противодействию коррупционным нарушениям в Якутии находится на контроле Генпрокуратуры, ФСБ, а также отдела проведения проверок особой важности Управления организации проверочных мероприятий и реализации оперативной информации Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и третьего зонального отдела Управления процессуального контроля за следственными органами Следственного комитета РФ.

Второй проект, касающийся коррупционных нарушений, которые, как предполагает общественник, были совершены главами республики, сейчас рассматривает управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД региона. В возбуждении уголовного дела ведомство отказало, как считает общественник, по причине того, что изложенные в антикоррупционном проекте факты невозможно проверить в установленные сроки. Тем не менее прокурору Якутска направлено ходатайство об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

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«Вынесение решения об отказе в возбуждении уголовного дела — это всего лишь формальное процессуальное решение. Ввиду того, что за 3 суток просто было невозможно проверить все представленные сведения и принять обоснованное решение. Таким образом, речь идёт не о закрытии дела, а о направлении материала на дополнительную проверку. Я нахожусь в контакте с правоохранительными органами и оказываю всё необходимое содействие для привлечения к уголовной ответственности якутских коррупционеров. Надеюсь, что в Якутии начнётся процесс искоренения коррупции среди высших должностных лиц, и у нас будут проведены антикоррупционные мероприятия, аналогичные реализованным в республике Коми, Сахалинской области и республике Дагестан по обезвреживанию организованных преступных сообществ, состоящих из чиновников, правоохранителей и судей, под руководством глав регионов», — отметил Степан Петров.

По его словам, федеральная служба безопасности РФ выразила ему благодарность за предоставленную информацию и уведомила, что она будет использована в работе спецслужбы. Уведомлена о критической ситуации с коррупцией и прокуратура региона. Её новому руководителю Олегу Нарковскому об этом будет доложено отдельно, после принятия указа президента РФ о его назначении на должность и его прибытия в республику для несения службы, заверил Степан Петров. Он отметил, что перед Олегом Нарковским поставят вопросы не только о привлечения к уголовной ответственности бывших и действующего глав республики. Ему также будет предложена к рассмотрению информация о возможной коррумпированности некоторых действующих и бывших правоохранителей, которые, предположительно, занимаются укрывательством коррупционной деятельности якутских чиновников.

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Как пояснил Степан Петров, речь идёт о первом заместителе руководителя следственного управления СК РФ по Якутии, председателе Центральной избирательной комиссии региона и руководителе администрации главы и правительства республики.

Также Олег Нарковский будет проинформирован о необходимости проведения внеплановой проверки деятельности органов финансового контроля Якутии (счётная палата, органы министерства финансов и другие) на предмет выявления фактов сокрытия преступлений коррупционной направленности и пособничества преступной деятельности якутских коррупционеров.

«Я предполагаю, что коррумпированные высшие должностные лица Якутии насаждают на руководящие посты органов финансового контроля своих родственников или зависимых лиц, которые зачастую замалчивают факты коррупции, бездействуют и просто не передают материалы в правоохранительные органы при наличии признаков преступлений, становясь таким образом соучастниками коррупционных преступлений», — считает Степан Петров.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее организацией «Якутия — Наше мнение» президенту РФ Владимиру Путину и в Генпрокуратуру страны были направлены обращения с требованием возбудить уголовные дела в отношении главы Якутии Айсена Николаева, а также бывших руководителей республики Егора Борисова, Вячеслава Штырова и Михаила Николаева.

Руководитель «Якутии-Наше мнение» Степан Петров подозревает, что с 1992 года в Якутии создана и функционирует псевдозаконная система личного обогащения высших должностных лиц региона, которые якобы осуществляют контроль над всеми значительными финансовыми потоками. По мнению общественника, возглавляемые руководителями региона преступные сообщества состоят из чиновников, правоохранителей и судей.

Степан Петров также предполагает, что Михаил Николаев, Вячеслав Штыров и Егор Борисов создали вертикально интегрированные структуры по выводу активов республики в целях личного обогащения и вовлекли в незаконную деятельность своих родственников и доверенных лиц, в том числе постоянно проживающих за рубежом и, вероятно, отмывающих незаконно полученные доходы.