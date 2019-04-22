Зеленский поблагодарил СБУ за «тонус»

Киев, , 05:15 — REGNUM Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский поблагодарил избирателей и своих родных за поддержку на президентских выборах, выступая в своем штабе после закрытия участков.

Зеленский заверил, что не подведет тех, кто отдал за него свой голос. Он также выразил благодарность Службе безопасности Украины за то, что «держали в тонусе».

Слова благодарности политик произнес в адрес своих родителей и супруги, отметив, что для них предвыборная кампания также оказалась сложным испытанием.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский почти на 50% голосов опережает своего соперника Петра Порошенко, согласно предварительным итогам выборов. Явка во втором туре президентских выборов на Украине 21 апреля составила 62,05%.

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