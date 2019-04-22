Кургинян о разгроме Порошенко: Донбасс сломал хребет политической твари

Москва, , 05:12 — REGNUM Результаты президентских выборов — это чудовищный разгром бандеровской Украины, осуществленный благодаря героизму Донбасса и определенной линии Российского государства, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам Кургиняна, нынешние результаты выборов на Украине — это триумф России и разгром антироссийской Украины. И дело не в том, что побеждающий Владимир Зеленский — пророссийский кандидат, который сменит курс, а в том, что победа его приводит к наращиванию неопределенности на Украине, которая, несмотря на то, что имеет свои издержки для России, вовсе не так плоха, как может показаться.

«Это поразительный, чудовищный разгром этой Украины… Смысл заключается в том, что Порошенко разгромлен полностью и потрясающим способом… И это произошло за счет героических усилий Донбасса, которому надо низко поклониться за это. Потому что он сломал хребет этой политической твари, и это произошло за счет определенных усилий России, триумф которой сейчас мы и наблюдаем», — полагает эксперт.

Напомним, что после обработки 52% голосов после второго тура президентских выборов на Украине с результатом 73,04% побеждает комик Владимир Зеленский. Пока еще действующий президент Украины Пётр Порошенко с треском провалился.

Как отмечал ранее Кургинян, опасность победы Зеленского для России заключается только в том, что определённая часть российской элиты, которая ориентируется на Демократическую партию США, начнет убеждать российскую власть, что Зеленский изменит всё в отношениях с Россией, и поэтому нужно с ним сближаться.

При этом, по его мнению, Зеленский удобен именно потому, что он долго не усидит, а после его краха в стране начнется процесс окончательного определения и поляризации народа на пророссийскую и пробандеровскую части.

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