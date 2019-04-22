На Шри-Ланке произошёл теракт, России предрекают распад: Радио REGNUM

Москва, 22 апреля 2019, 08:00 — REGNUM
- Серия взрывов прогремела на Шри-Ланке;
- Посольство США поздравило новоизбранного президента Украины;
- Украинский генерал советует Киеву взять часть России;
- Деньги и смекалка помогают ЦРУ бороться с Россией;
- Риск «жесткого Brexit» всё ещё сохраняется.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1400.
Читайте ранее в этом сюжете: Логика власти: генерировать бедность и бороться с ней. Радио REGNUM