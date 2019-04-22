Мэра Даугавпилса обыскали с собаками по прилету из Москвы

Рига, , 04:27 — REGNUM Латвийская служба госбезопасности подвергла обыску мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша и вице-мэра Риги Вадима Баранника, вернувшихся из Москвы. Об этом Элксниньш написал на своей странице в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел в рижском аэропорту 20 апреля. Элксниньш и Баранник прибыли на родину после международного саммита в Москве, посвященного развитию городскго транспорта.

«Разумеется, что обыски ничего не дали, но саму процедуру постарались обставить максимально «зрелищно», — написал латвийский градоначальник.

Элксниньш рассказал, что его багаж обыскивали с собаками, перетрясли нижнее бельё и сфотографировали визитные карточки.

Андрей Элксниньш находится на посту мэра Даугавпилса с 17 января 2019 года. В 2011 году он состоит в политической партии «Согласие».

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