Шахназаров: Иллюзий нет, граждане Украины избрали антироссийский вектор

Москва, , 03:39 — REGNUM Избрав комика Владимира Зеленского, граждане Украины сделали выбор за антирусский курс, поэтому признавать выборы смысла не имеет, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Люди голосовали за программу Зеленского — 80%. Много, действительно много. Она абсолютно антироссийский вектор имеет. Значит, из этого мы должны понять, что украинское общество сегодня в целом, у него именно такое отношение к России. Значит, у нас не должно быть никаких иллюзий», — заявил Шахназаров, отметив, что в этом плане никакой разницы между Зеленским и действующим президентом Петром Порошенко — нет.

По его словам, Россия в вложившейся ситуации не должна признавать президентом Владимира Зеленского. В то же время Россия должна продвигать свои интересы в виде нейтральной Украины.

Напомним, что, по данным ЦИК Украины после обработки почти 40% протоколов УИКов, на выборах президента Украины во втором туре побеждает комический актер Владимир Зеленский, набирая 73,27% голосов.

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