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Нового президента Северной Македонии выберут во втором туре

Политика

Явка в первом туре составила 41,92%

Скопье, 22 апреля 2019, 03:36 — REGNUM  Второй тур президентских выборов состоится в Северной Македонии 5 мая, так как по итогам первого тура победитель не выявлен. С таким заявлением выступил председатель Государственной избирательной комиссии Оливер Деркоски.

Выборы прошли 21 апреля при явке 41,92% избирателей. По итогам обработки 96,92% бюллетеней лидирует кандидат от правящей коалиции Стево Пендаровски. Он набрал 42,68% голосов.

Профессор права Гордана Сильяновска-Давкова набрала 42,55% голосов. Она выдвинута оппозиционной партией ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство).

Третий кандидат, представитель албанской оппозиции Блерим Река набрал 10,43% голосов. Выборы прошли без серьезных замечаний, добавил Деркоски.

Как сообщало ИА REGNUM, второй тур выборов в Северной Македонии будет признан состоявшимся при превышении порога явки в 40%. Премьер-министр страны Зоран Заев заявил, что в случае провала президентских выборов он предложит поправки в конституцию об избрании президента парламентом или снятии порога явки.

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