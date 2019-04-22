Зеленский обходит Порошенко почти на 50% голосов

Киев, , 03:18 — REGNUM Артист Владимир Зеленский опережает своего соперника Петра Порошенко почти на 50% голосов по итогам обработки 52% протоколов на выборах президента Украины. Такие данные приводит 22 апреля украинский Центризбирком.

По итогам учёта более чем 9,5 млн голосов избирателей Зеленский набирает 73,04% голосов. Его поддержали 6,97 млн человек.

За Порошенко проголосовали 2,35 млн украинских граждан, что составляет 24,61%.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине состоялся второй тур президентских выборов, явка составила 62,05%. Зеленский уже пообещал, что «перезагрузит» минский формат переговоров для завершения конфликта в Донбассе. Он также анонсировал назначение «новых людей» на ключевые должности.

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