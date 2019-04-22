Понедельник, 22 Апреля 2019 года
03:18:49 МСК

Зеленский обходит Порошенко почти на 50% голосов

Политика

Зеленский уже анонсировал назначение «новых людей» на ключевые должности

Киев, 22 апреля 2019, 03:18 — REGNUM  Артист Владимир Зеленский опережает своего соперника Петра Порошенко почти на 50% голосов по итогам обработки 52% протоколов на выборах президента Украины. Такие данные приводит 22 апреля украинский Центризбирком.

По итогам учёта более чем 9,5 млн голосов избирателей Зеленский набирает 73,04% голосов. Его поддержали 6,97 млн человек.

За Порошенко проголосовали 2,35 млн украинских граждан, что составляет 24,61%.

Читайте подробнее: Обнародована итоговая явка по Украине: названы главные лидеры и аутсайдеры

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине состоялся второй тур президентских выборов, явка составила 62,05%. Зеленский уже пообещал, что «перезагрузит» минский формат переговоров для завершения конфликта в Донбассе. Он также анонсировал назначение «новых людей» на ключевые должности.

Читайте также: Порошенко «подставит плечо» Зеленскому при выполнении одного условия

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить