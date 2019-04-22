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Украинский ЦИК обработал почти 40% протоколов на выборах президента

Политика

Учтены голоса более чем 7 млн избирателей

Киев, 22 апреля 2019, 02:22 — REGNUM  Почти 40% протоколов участковых избирательных комиссий обработаны Центризбиркомом Украины. Кандидат Владимир Зеленский лидирует с промежуточным результатом 73,27% голосов, следует из данных ЦИК.

Учтены голоса более чем 7 млн избирателей, недействительными признаны 2,33% бюллетеней. За Зеленского отдали голоса 5 132 834 избирателей — 73,27%.

Действующего президента Петра Порошенко поддержали 24,39% избирателей — 1 708 643 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине прошел второй тур президентских выборов. Порошенко заявил, что в ближайшее время не уйдет из политики, хотя и покинет пост главы государства. Посольство США на Украине официально поздравило Владимира Зеленского с победой, едва только ЦИК приступил к подсчету голосов.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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