Зеленский увеличил отрыв от Порошенко — обработано 23% протоколов

Киев, , 01:18 — REGNUM Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набирает 73,3% голосов избирателей по итогам обработки 23,13% протоколов. Такие данные приводит 22 апреля украинский Центризбирком.

Учтены голоса 3 852 553 избирателей, недействительными признаны 2,33% бюллетеней, уточнили в ЦИК.

За Зеленского голоса отдали 2 824 008 украинских граждан или 73,3%. Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,36% избирателей — 938 574 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, после обработки 7,65% протоколов Зеленский набирал 72,33% голосов, а Пётр Порошенко — 25,36%. Второй тур президентских выборов состоялся на Украине 21 апреля.

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