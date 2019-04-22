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Зеленский увеличил отрыв от Порошенко — обработано 23% протоколов

Политика

Более 3,8 млн голосов избирателей уже учтены

Киев, 22 апреля 2019, 01:18 — REGNUM  Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набирает 73,3% голосов избирателей по итогам обработки 23,13% протоколов. Такие данные приводит 22 апреля украинский Центризбирком.

Учтены голоса 3 852 553 избирателей, недействительными признаны 2,33% бюллетеней, уточнили в ЦИК.

За Зеленского голоса отдали 2 824 008 украинских граждан или 73,3%. Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,36% избирателей — 938 574 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, после обработки 7,65% протоколов Зеленский набирал 72,33% голосов, а Пётр Порошенко — 25,36%. Второй тур президентских выборов состоялся на Украине 21 апреля.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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