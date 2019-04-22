Ереван, , 02:59 — REGNUM

Второй президент Армении Роберт Кочарян, арестованный по «делу 1 марта», написал статью для издания Еuractiv, в которой призвал Европейский союз и Совет Европы встать на его сторону.

Роберт Кочарян 2rd.am

«Призываю лидеров Совета Европы и Евросоюза встать на мою сторону и потребовать от властей Армении, чтобы полностью соблюдались международные стандарты прав человека, в том числе — справедливое правосудие и защита от дискриминации», — написал Кочарян в статье с заголовком «Почему премьер-министр Армении является угрозой верховенству закона?».

Он также заявил, что находится под арестом, поскольку является оппозиционным политиком.

«Незаконно нахожусь в тюрьме, поскольку являюсь оппозиционным политическим деятелем, который критикует популизм Никола Пашиняна».

По словам второго президента Армении, ему, группе его адвокатов и широкому кругу общественности неясен смысл выдвинутого обвинения — свержение конституционного строя.

Кочарян отметил, что мировые лидеры, судьи, правозащитники и адвокаты должны обратить внимание не на выступления Никола Пашиняна за границей, а на совершенные в стране действия.