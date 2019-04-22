«Порошенко утерял связь с обществом» — эксперт

Киев, , 00:41 — REGNUM «Президент Украины Петр Порошенко потерпел поражение во втором туре выборов поскольку потерял реальную связь с обществом и не прислушивался к конструктивной критике оппонентов». Об этом 21 апреля заявил в эфире одного из украинских телеканалов кандидат философских наук Валентин Гладких.

«У нас же есть прихлебатели, которые хвалят — молодцы. Делают какую-то дурость, ничего. Они всегда будут хвалить, они неплохо на этом живут. Но те, кто критикует и помогает увидеть ошибки, их исправить и не повторять, они на самом деле полезнее. Причина поражения Порошенко, в частности заключалась в том, что был абсолютный аутизм. Органы чувств, которыми должно было быть его окружение, просто атрофировались», — пояснил Гладких.

По его словам, граждане не восприняли большинство реформ, которые провела команда Порошенко.

«Пока еще действующий президент Украины получил свою оценку, которая является проявлением политической ответственности перед украинским гражданами. Можно сколько угодно рассказывать о 144 реформе, об удивительных достижениях, я не буду отрицать, действительно достижения были у пока еще действующего президента. Но если граждане Украины оценивают такие достижения в такой способ, то нужно ставить вопросы себе, а не гражданам Украины. Говорить о том, что они какие-то тупые, недалекие или не понимают всей глубины и масштаба свершений. Порошенко и его команда сами, с учетом их избирательной кампании, сами до конца не понимают масштаба своих свершений. Они апеллировали совершенно к другим вещам, это была катастрофическая ошибка, поэтому они имеют такой результат», — считает Гладких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральная избирательная комиссия Украины обработала 5,17% электронных протоколов с результатами голосования на президентских выборах. Лидерство удерживает шоумен Владимир Зеленский. За него проголосовало 476,3 тыс. избирателей (71,97%), за действующего президента Порошенко — 170,2 тыс. (25,72%).