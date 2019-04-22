Зеленский назвал приоритетную задачу на посту главы Украины

Киев, , 00:32 — REGNUM Возвращение домой украинских «военнопленных» — задержанных в России моряков, назвал первоочередной задачей после победы на выборах кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил на брифинге 21 апреля после закрытия избирательных участков.

Зеленский подчеркнул, что возвращение заключенных, а именно всех моряков, является «задачей номер один» помимо минских договоренностей. Он добавил, что не может обещать вернуть их на родину, однако сделает для этого всё возможное.

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Ранее Зеленский, опережающий в голосовании своего соперника, действующего президента Украины Петра Порошенко, пообещал «перезагрузить» минский формат переговоров и «идти до конца для прекращения огня» в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года три украинских корабля были задержаны в российских водах неподалеку от Керчи. Экипаж в количестве 24 моряков был арестован и обвинен в незаконном пересечении государственной границы РФ. Моряки остаются под стражей.

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