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Порошенко выигрывает выборы на заграничных участках

Политика

На Украине прошел второй тур президентских выборов

Порошенко выигрывает выборы на заграничных участках
Иллюстрация: President.gov.ua
Пётр Порошенко

Киев, 21 апреля 2019, 23:55 — REGNUM  Избирательная комиссия Украины обработала 45,54% протоколов участков, расположенных за пределами страны, сообщается на сайте ЦИК.

Незначительное преимущество имеет Петр Порошенко, набравший 49,62% голосов, у Владимира Зеленского — 49,15%.

Впрочем, эти данные получены по итогам подсчета чуть более 10 тысяч бюллетеней. Участие в первом туре выборов приняли около 55 тысяч граждан Украины, находящихся за ее пределами, то есть менее 1% от их общего количества, которое оценивается в 7−8 миллионов человек.

По данным всех экзитполов, Владимир Зеленский набирает около 74% голосов, Петр Порошенко — около 25%. Порошенко уже признал поражение. После обработки 8% протоколов Зеленский лидирует с 72,48%.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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