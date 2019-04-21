Порошенко выигрывает выборы на заграничных участках

Киев, , 23:55 — REGNUM Избирательная комиссия Украины обработала 45,54% протоколов участков, расположенных за пределами страны, сообщается на сайте ЦИК.

Незначительное преимущество имеет Петр Порошенко, набравший 49,62% голосов, у Владимира Зеленского — 49,15%.

Впрочем, эти данные получены по итогам подсчета чуть более 10 тысяч бюллетеней. Участие в первом туре выборов приняли около 55 тысяч граждан Украины, находящихся за ее пределами, то есть менее 1% от их общего количества, которое оценивается в 7−8 миллионов человек.

По данным всех экзитполов, Владимир Зеленский набирает около 74% голосов, Петр Порошенко — около 25%. Порошенко уже признал поражение. После обработки 8% протоколов Зеленский лидирует с 72,48%.