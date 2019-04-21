Киев, , 23:41 — REGNUM

«Президент Украины Петр Порошенко проиграл выборы из-за того, что ни ему, ни его команде не удалось найти эффективный механизм противостояния «внутренней и российской информационной войне. Все его достижения на посту президента поддавались жесткой критике». Об этом 21 апреля в эфире одного из украинских телеканалов заявил замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины» Юрий Грымчак.

Пётр Порошенко и Владимир Зеленский President.gov.ua

«Главная проблема Порошенко была в том, что он был недостаточно идеальным для нашей страны. Ну, недостаточно. И крылья у него были не совсем белыми, и нимб как-то не так висел», — сказал Грымчак.

Он допускает, что часть электората Владимира Зеленского считает, что Порошенко «сдал Мариуполь России».

«Когда мы все пять лет занимались и говорили, что никто не будет сдавать Мариуполь, что Минск — это очень важно и правильно, что «нормандский формат» дает свой результат, что санкции очень неприятно давят на Россию, что мы сделали то и то. Мы наталкивались на абсолютное непонимание и поверхностный взгляд многих людей из медиа-сообщества… Вы знаете, сколько раз эта власть сдала Мариуполь в СМИ? 2682 раза. Я не удивлюсь, что часть людей, которая проголосовала за Зеленского, искренне убеждена, что Мариуполь давно сдали», — считает Грымчак.

«Это не смешно. Мы в этом пять лет живем. Мы противостояли российской информационной войне и внутренней информационной войне. Любой шаг, каким бы он не был правильным и нужным стране, рассматривался только через призму того, что он сделан неправильно. Безвиз пришел на полгода позднее», — привел пример Грымчак.

Он сообщил, что в соцсетях от Зеленского уже требуют реформ, хотя он еще не стал президентом.

«Уже в Фейсбуке написали: «Зеленский, где реформы?». И тут же пишут: «Еще Порошенко виновен в том, что нет дорог или можно на Зеленского перебрасывать?», — отметил Грымчак.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным «Национального экзит-пола 2019», во втором туре выборов президента Украины побеждает шоумен Владимир Зеленский. Так, 73% опрошенных ответили, что голосовали за Зеленского. За Петра Порошенко проголосовало 25,5%. 1,5% испортили бюллетени. Социологи опросили более 15 тыс. респондентов.