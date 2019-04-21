Зеленский о Порошенко: «Он признал победу мою и моей команды»

Киев, , 23:15 — REGNUM Действующий президент Украины Петр Порошенко признал победу на выборах-2019 политика Владимира Зеленского и его команды. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил сам Зеленский во время брифинга.

«Он (Петр Порошенко) меня поздравил с победой, — сказал Зеленский. — … Он признал победу мою и моей команды».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, действующий глава Украины Петр Порошенко, по данным всех экзитполлов, проиграл второй тур выборов на Украине, набрав всего около 23−25% голосов избирателей. У политика Владимира Зеленского — около 72−75% голосов.

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