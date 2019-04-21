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Зеленский: генштаб возглавят «серьёзные парни — действующие генералы»

Политика

Ещё он пообещал отправить в отставку генерального прокурора Юрия Луценко

Зеленский: генштаб возглавят «серьёзные парни — действующие генералы»
Штандарт начальника генштаба ВСУ

Киев, 21 апреля 2019, 23:08 — REGNUM  Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сменит руководство Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление Зеленский сделал 21 апреля на брифинге в Киеве.

«Мы представили всех экспертов нашего коллектива, избирательного процесса, партии «Слуга народа». Мы их привели на канал 1+1… В ближайшее время мы представим команду. По поводу Генштаба. У нас есть очень серьезные парни, которые пользуются авторитетом в армии. Это действующие генералы. Вы обязательно их увидите. Сейчас я не имею права называть фамилии этих людей. Есть договоренность с генералами. Это очень серьезная история», — сказал Зеленский.

Кроме того, он пообещал отправить в отставку генерального прокурора Юрия Луценко.

«Луценко — это старая команда мы будем назначать новых людей. И это относится не только к Луценко», — добавил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля 2014 года Верховная Рада назначила руководителем генерального штаба вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Виктора Муженко. До этого, с мая 2012 года, занимал должность заместителя начальника Генштаба ВСУ.

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