Посольство США поздравило новоизбранного президента Украины Зеленского

Киев, , 23:04 — REGNUM Посольство США на Украине уже официально поздравило Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

Сообщение посольства обнародовано вечером 21 апреля, когда ЦИК Украины еще только начал подводить итоги выборов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Поздравляем новоизбранного президента Владимира Зеленского и благодарим всех, кто способствовал обеспечению мирных президентских выборов на Украине», — говорится в сообщении.

Американское посольство выразило надежду на продолжение «крепкого партнерства» между двумя странами

Также Вашингтон благодарит действующего президента Петра Порошенко:

«За усилия, которые он приложил в последние 5 лет для укрепления безопасности Украины, процветания и демократии, а также для укрепления двусторонних отношений Украины с США».

Сам Зеленский первые поздравления пока что никак не прокомментировал.

В момент, когда был обнародовано заявление посольства США, ЦИК Украины обработал лишь 5% протоколов второго тура президентских выборов.