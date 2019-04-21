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Зеленский хочет перенести администрацию президента в пригород Киева

Политика

И существенно сократить штат ведомства

Киев, 21 апреля 2019, 22:52 — REGNUM  По предварительным данным победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский не желает работать в здании администрации главы государства на улице Банковой в центре Киева, которую ранее традиционно занимали все президенты.

Об этом он сказал на брифинге 21 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Зеленского, для своей администрации ему хотелось бы найти «открытое место» в пригороде столицы Украины.

«Я хочу, чтобы не было трафика в Киеве. Поэтому я хочу найти такое место возле Киева», — заявил кандидат.

Также Зеленский отметил, что намерен пересмотреть и существенно сократить штат президентской администрации.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в одном из интервью Зеленский уже заявлял, что намерен перенести администрацию президента в случае избрания главой государства.

Я сказал своим парням — ищите какой-то ореn space, какой-то unit интересный. Да, я хочу. А его (здание администрации), если разрешит общество, отдал бы какой-то… Не знаю… Не знаю», — сказал Зеленский.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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