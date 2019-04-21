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«Должен и буду защищать»: Зеленский об украинском языке

Политика

Судьба нового закона о языках при этом остается не очень ясной

«Должен и буду защищать»: Зеленский об украинском языке
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Мова

Киев, 21 апреля 2019, 22:39 — REGNUM  Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который, по предварительным данным, одержал уверенную победу во втором туре, пообещал защищать украинский язык.

«Я должен защищать украинский язык. И я буду», — заявил он на брифинге вечером 21 апреля.

Впрочем, Зеленский при этом не сказал ничего конкретно относительно судьбы законопроекта об украинском языке, который сейчас рассматривает Верховная рада.

«Смотрите, там есть какие-то вопросы», — заявил кандидат в президенты Украины об этом документе.

Сегодня же вечером на своем брифинге действующий президент Петр Порошенко заявил, что будет «счастлив» подписать новый закон о языке, если Верховная рада успеет его принять на следующей неделе, ориентировочно 25 апреля.

«Если Верховная рада на следующей неделе одобрит закон о языке, я буду счастлив, что я, как президент Украины, его подпишу», — отметил Порошенко.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе дебатов с действующим президентом Петром Порошенко Зеленский не раз переходил на русский язык. Вероятный победитель президентских выборов является уроженцем русскоязычного города Кривой Рог в Днепропетровской области Украины.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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