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Бойко о результатах выборов на Украине: «Приговор всем ветвям власти»

Политика

Политик Владимир Зеленский, по данным всех экзитполлов, выиграл второй тур выборов на Украине

Бойко о результатах выборов на Украине: «Приговор всем ветвям власти»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Рада

Киев, 21 апреля 2019, 22:33 — REGNUM  Основатель «Оппозиционной платформы — За жизнь», народный депутат Юрий Бойко в эфире телеканала"112 Украина» прокомментировал результаты экзитполов, согласно которым действующий глава Украины Петр Порошенко уступает политику Владимиру Зеленскому на выборах-2019.

«Нынешний разгром (Петра Порошенко) на выборах — это приговор не только уходящему президенту, это приговор всем ветвям власти», — отметил Бойко.

Депутат также добавил, что на Украине нужно как можно скорее «переформатировать» парламент.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, политик Владимир Зеленский, по данным всех экзитполлов, выиграл второй тур выборов на Украине, набрав около 72−75% голосов. У Петра Порошенко — 23−25%.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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