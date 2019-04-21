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Зеленский о судьбе Порошенко: «Вы хотите, чтобы я его кем-то назначил?»

Политика

Победитель президентских выборов обещает советоваться с обществом

Зеленский о судьбе Порошенко: «Вы хотите, чтобы я его кем-то назначил?»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Порошенко сходит с трапа самолёта

Киев, 21 апреля 2019, 22:21 — REGNUM  Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который, по предварительным данным, победил во втором туре выборов, обещает посоветоваться с обществом насчет дальнейшей политической карьеры действующего президента страны Петра Порошенко.

Об этом он заявил на брифинге вечером 21 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Вы хотите, чтобы я его кем-то назначил? Тогда я обращусь обязательно к обществу, если мне общество мне скажет, что оно хочет видеть Порошенко на той или иной должности, то… может быть, я не знаю», — заявил Зеленский.

Вместе с тем он дал понять, что лучше бы действовать «новыми силами», и подчеркнул, что судьба Порошенко — «это не сегодняшнее кадровое решение».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня сам Порошенко заявил, что покидает президентский пост, но однозначно остается в политике. При этом ранее в окружении действующего президента не исключали, что он попытается одержать победу на парламентских выборах сенью 2019 года и, возможно, занять пост премьер-министра Украины. Сам Порошенко говорил, что в случае поражения на президентских выборах хотел бы стать депутатом Европарламента от Украины.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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