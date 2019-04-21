Зеленский анонсировал назначения во власть «новых людей»

Киев, , 22:05 — REGNUM Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, по предварительным данным победивший во втором туре выборов, заявляет, что будет назначать «новых людей» на ключевые должности.

Об этом он сказал на брифинге вечером 21 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вместе с тем, не озвучил конкретных фамилий, заявив, что этому будет посвящена отдельная пресс-конференция. Однако кандидат в президенты отреагировал на реплику из зала насчет участи генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который, как известно, является кумом Петра Порошенко.

«Луценко — это старая команда. Мы будем назначать новых людей. И это относится не только к Луценко», — сказал Зеленский.

Напомним, что ранее сегодня спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что до инаугурации команда не будет озвучивать фамилии людей, претендующих на должности, особенно — силовиков.

ИА REGNUM также отмечает, что на Украине сейчас парламентско-президентская форма правления, и президент назначает ограниченное число чиновников, и только с согласия Верховной рады. В квоту президента входят, в частности, министр обороны, министр иностранных дел, генеральный прокурор и глава Службы безопасности Украины.