Зеленский пообещал «перезагрузить» минский формат

Киев, , 22:00 — REGNUM Владимир Зеленский намерен «перезагрузить» минский формат переговоров, такое заявление он сделал на брифинге в Киеве в воскресенье, 21 апреля.

Также Зеленский выразил готовность «идти до конца для прекращения огня».

Единственным конкретным его тезисом была анонсированная смена представителя Украины в этих переговорах.

Как сообщалось ранее, по данным всех экзит-поллов, Зеленский выиграл второй тур выборов на Украине, набрав около 72−75% голосов. У Петра Порошенко — 23−25%.