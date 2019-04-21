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Зеленский пообещал «перезагрузить» минский формат

Политика

На Украине прошел второй тур президентских выборов

Киев, 21 апреля 2019, 22:00 — REGNUM  Владимир Зеленский намерен «перезагрузить» минский формат переговоров, такое заявление он сделал на брифинге в Киеве в воскресенье, 21 апреля.

Также Зеленский выразил готовность «идти до конца для прекращения огня».

Единственным конкретным его тезисом была анонсированная смена представителя Украины в этих переговорах.

Как сообщалось ранее, по данным всех экзит-поллов, Зеленский выиграл второй тур выборов на Украине, набрав около 72−75% голосов. У Петра Порошенко — 23−25%.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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