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Зеленский о конфликте в Донбассе: «У нас есть креативные идеи»

Политика

21 апреля текущего года на Украине прошел второй тур президентских выборов

Зеленский о конфликте в Донбассе: «У нас есть креативные идеи»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Гражданская война на Украине

Киев, 21 апреля 2019, 21:54 — REGNUM  Для прекращения огня на Донбассе необходимо развернуть «мощную информационную войну». Об этом заявил кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, которую транслировал телеканал «112 Украина».

«Мы (новые власти Украины) будем делать информационную войну, чтобы закончить войну на Донбассе, — заявил Зеленский. — … У нас есть креативные идеи».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля текущего года на Украине прошел второй тур президентских выборов. По данным всех экзит-поллов, Владимир Зеленский набрал около 72−75% голосов избирателей, у действующего главы государства Петра Порошенко — 23−25%.

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Война в Донбассе
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