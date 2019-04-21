Обнародована итоговая явка по Украине: названы главные лидеры и аутсайдеры

Киев, , 21:44 — REGNUM Во втором туре президентских выборов на Украине окончательная явка избирателей на 20:00 составила 62,05% (на уровне первого тура президентских выборов).

Соответствующие данные обнародовала ЦИК по результатам обработки данных со 118 из 199 избирательных округов, передает корреспондент ИА REGNUM.

На первое место традиционно выбралась Львовская область, совершившая резкий рывок по явке во второй половине дня с показателем 68,52%. Наименьшая явка, как и в первом туре, была в Закарпатской области Украины — 44,38%.

Среди лидеров по явке город Киев (66,21%), Днепропетровская область (65,71%) и Полтавская область (65,15%).

Среди аутсайдеров, кроме Закарпатья, Черновицкая область (52,94%) и Херсонская область (56,92%).

Довольно низкой в итоге явка оказалась на подконтрольных территориях Донбасса — в украинской части бывшей Донецкой области проголосовали 57,94% избирателей, в украинской части бывшей Луганской области 57,65%.

Напомним, что большинство экспертов предрекали падение явки во втором туре президентских выборов на Украине на 5−7%.