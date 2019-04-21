Москва, , 21:32 — REGNUM

В Госдуме обратили внимание на то, что первые заявления Петра Порошенко после обнародования данных экзитполов обращены к НАТО и ЕС, не к народу Украины, передает корреспондент ИА REGNUM21 апреля.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уходящий президент Порошенко продолжает биться в агонии. Его первые заявления после обнародования данных экзитполов обращены не к своему народу, а снова к НАТО и ЕС: не бросайте, мол, Украину с таким неопытным новым президентом. Только ни внешние кураторы, ни антироссийски провокации не помогли Порошенко сохранить свой пост, сегодняшние результаты — это его полнейший политический провал», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Что касается Зеленского, здесь не стоит торопиться с выводами, полагает парламентарий.

«Необходимо дождаться его первых шагов, чтобы понять, будет ли он действительно «слугой народа» Украины или будет продолжать политику в интересах «вашингтонского обкома», — рассуждает он.