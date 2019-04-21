Порошенко рассказал о «нелегком президентстве»

Киев, , 21:26 — REGNUM На Украине за минувшие годы рассказали «много ужасной лжи» о президенте страны Петре Порошенко. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил сам политик, комментируя предварительные результаты экзитполов во втором туре президентских выборов.

«Я люблю Украину, — сказал Порошенко. — … И этим чувством я руководствовался все годы моего, поверьте, нелегкого президентства».

По его словам, если бы он поверил во всю ложь, которую о нем рассказывали, «сам за себя бы не проголосовал».

Как передавало ИА REGNUM, второй тур выборов президента на Украине прошел 21 апреля. За политика Владимира Зеленского, согласно данным проведенного по заказу ТСН всеукраинского экзитпола, проголосовали 72,7%. Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 27,3%.

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