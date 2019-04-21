21 апреля 2019 | Время чтения 3 мин

Зеленский не будет полностью свободен в своих действиях. Он попадает в рамки существующей структуры власти на Украине. Он будет обязан продолжать многие из уже взятых направлений работы и обязательств в международном направлении.

Авигдор Эскин, , 21:21 — REGNUM

Выборы на Украине закончились сокрушительным поражением президента Порошенко. Первые неофициальные результаты: 73,2% — 25,3%. Вход зеленого Зеленского во власть — это неизбежно обновление. Такое дуновение ветра от избирателя — это тотальное стремление к переменам. Сами избиратели могут еще не определиться до конца, чего именно они бы хотели и как бы хотели видеть ход реформ во внешней и во внутренней политике. Но нет сомнения, что Зеленский получил мандат на перемены.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ситуация на Украине в эти часы напоминает песню Высоцкого:

«Мне вчера дали свободу: что я с ней делать буду?»

Новый президент Украины получает драгоценный шанс: он вступает в должность на гребне мощнейшего общественного Гольфстрима. Вопрос в том, какие ориентиры он выберет и какую стратегию — для движения своей страны по страницам истории ближайших лет. Если выкажет растерянность и поплывет по течению, избиратели не простят ему этого на близящихся парламентских выборах.

В этой связи стоит взмолиться к главам российских телеканалов: ОСТАНОВИТЕСЬ! После позорных прогнозов «нарисованных» выборов и победы Порошенко так называемыми экспертами стоило бы признать ошибку. Просто признать, что пропаганда на телеканалах велась неудачно. Вот так, деликатно.

И главное: перестать талдычить, что правительство Украины находится под чужим управлением. Это не соответствует действительности и вызывает очень жесткую реакцию в Киеве. Политики зачастую движимы не рассудочными просчетом, а чувством обиды и, вследствие обиды, — ненависти. Зачем вызывать такие чувства, оскорбляя соседа из разу в раз?

К этому бы еще стоило прибавить готовность сменить курс пропаганды в виде пожеланий Украине обвала и катастроф. Те же «эксперты» с телевожатыми, один за другим, желали Украине всего самого худшего из раза в раз. Такой подход нельзя назвать конструктивным, если зов времени — умело приступить к сценарию возможных перемен.

Целью российской политики на данном этапе должно быть потепление с Украиной в рамках существующих границ. Успехи в сфере торговли эпохи Порошенко при неугасаемом накале обоюдной ненависти в пропаганде — это определенно не продвигало основных интересов Москвы. России жизненно важно вернуть Украину в поле дружественного взаимодействия. Обоюдная ненависть 2014−2015 годов постепенно утихает. При том, что даже прекращение огня в Донбассе нарушается. А новые улицы оскверняются именами Бандеры, Шухевича и других нацистских преступников.

Слуга народа (cc) Ярослав Бурдовицин

Требуема оттепель для поворота людей лицом друг к другу. Атмосфера доброй воли должна предварить любые конкретные переговоры. Отказ от свирепой пропаганды на государственных телеканалах был бы заметным шагом навстречу. С ответной готовностью умалить потребу в отголосках бандеровской идеологии. Такие символичные шаги являются необходимым условием для серьезных переговоров по существующему конфликту.

Приход Владимира Зеленского к власти вовсе не означает разворота в сторону Москвы. Тем не менее его победа включает вектор народной воли улучшения взаимодействия с Россией.

Зеленский не будет полностью свободен в своих действиях. Он попадает в рамки существующей структуры власти на Украине. Он будет обязан продолжать многие из уже взятых направлений работы и обязательств в международном направлении.

При готовности нового президента Украины к переговорам и консультациям с Москвой особо важно запастись предложениями по мягким альтернативам. Например, если Зеленский сможет показать своим избирателям в самое ближайшее время, что он способен добиваться хороших результатов на восточном дипломатическом фронте, то это позволит ему делать встречные шаги в конструктивном направлении. Всё это требует доброй воли и умения с обеих сторон. Мы не говорим о каких-то уступках стратегического и необратимого характера.

Говоря о международной политике, главным предметом беспокойства России остается стремление Украины в НАТО. Если вместо этого Зеленский попытается укрепить напрямую отношения с президентом Трампом, минуя НАТО и ЕС, то это даст ему больше свободы во взаимодействии с Москвой.

Однако всё это начинается с требуемой атмосферы доброй воли. Если это удастся, то отзвуки успехов в отношениях с Украиной почувствуют не только в Минске, в Тбилиси и в Ереване, но и в Вашингтоне. При сохранении Россией основных стратегических достижений.

Это не прогноз. Это доброе пожелание.