Медведчук прокомментировал «полный провал» Порошенко на выборах

Киев, , 21:08 — REGNUM Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на странице в соцсети Twitter прокомментировал результаты всеукраинского экзитпола, согласно которым кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский одерживает убедительную победу на выборах.

«Полный провал Порошенко (действующий глава государства Петр Порошенко) на выборах — это ответ граждан Украины на его политику антироссийской истерии и пещерной русофобии, возведенной в ранг государственной», — написал Медведчук.

Как передавало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине прошел второй тур выборов главы государства. Данные проведенного по заказу ТСН всеукраинского экзитпола свидетельствуют о том, что за политика Владимира Зеленского проголосовали 72,7%, а за действующего главу государства Петра Порошенко — 27,3%.

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