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Порошенко «подставит плечо» Зеленскому при выполнении одного условия

Политика

Поддержка будет, если решения Зеленского будут отвечать национальным интересам Украины

Порошенко «подставит плечо» Зеленскому при выполнении одного условия
Иван Шилов © ИА REGNUM
Выборы на Украине

Киев, 21 апреля 2019, 21:03 — REGNUM  Действующий президент Украины Петр Порошенко дал понять, что переходит в оппозицию к Владимиру Зеленскому, который, согласно предварительным данным, выиграл выборы 21 апреля. Вместе с тем Порошенко заявляет, что готов «подставить плечо» своему оппоненту в любой момент, но при выполнении одного условия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Такие заявления Порошенко сделал в свое штабе на брифинге после объявления экзит-поллов.

«Я хочу подчеркнуть, чтобы никто даже не сомневался, что лично я и вся моя команда готова подставить плечо президенту во всех его решения, которые будут отвечать национальным интересам Украины», — сказал он.

По его мнению, национальным интересам отвечают решения, приближающие Украину к Евросоюзу и НАТО».

Также действующий глава Украины добавил, что он готов помочь своему преемнику войти в курс дел «в мельчайших деталях».

«Готов… потратить (на это) все свое время между объявлением результатов выборов и инаугурацией», — заявил Порошенко.

ИА REGNUM напоминает, что официальные результаты президентских выборов должны быть озвучены до 1 мая, а инаугурация должна состояться до 30 мая.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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