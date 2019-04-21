«Такая драматургия украинской политики»: Окажется ли Порошенко за решёткой?

Москва, , 21:02 — REGNUM Действующий президент Украины Пётр Порошенко по итогам президентских выборов имеет большие шансы быть подвергнутым уголовному преследованию. Об этом 21 апреля заявил политконсультант Игорь Димитриев в эфире телеканала «Россия 24».

«Сама драматургия украинской политики требует того, чтобы Порошенко был за решёткой. У Порошенко большие шансы. Он за пять лет вызвал такую ненависть не только у избитарелей и населения, а и у бывших бизнес-партнёров, политических сил, у олигархических групп, у которых он «отжимал» бизнес. Даже более лихо, чем это делал Янукович. Я думаю, за него возьмутся серьёзно», — заявил Димитриев.

Сбежать ему при этом не удастся, считает он.

«В Ростов он не уедет — было бы странно, если его здесь примут! А на Запад, Запад его тоже может скормить антикоррупционным структурам ради продолжения политического контроля над страной», — подчеркнул политолог.

Таким образом, блок Петра Порошенко «Солидарность» обречён рассыпаться «в несколько дней, если это не началось уже сейчас», полагает эксперт.

«Основные фигуры, на которых держалась эта партия, уже наверняка переговорились с новыми боссами Украины», — добавил Димитриев.