Воскресенье, 21 Апреля 2019 года
21:20:21 МСК

Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам

Политика

Все возможно — загадочно сказал победитель президентской кампании на Украине

Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Зеленский

Киев, 21 апреля 2019, 20:47 — REGNUM  Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший по предварительным данным победу во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский подчеркнул, что говорит эти слова, пока он официально не еще президент страны, как обычный гражданин Украины.

«И напоследок, пока я официально не президент, я могу сказать как гражданин Украины всем странам постсоветского союза: посмотрите на нас — все возможно!», — сказал он.

Сразу после этого Зеленский ушел от прессы, так что уточнить, что конкретно он имел ввиду, журналисты не смогли.

ИА REGNUM напоминает, что по данным экзит-поллов, Владимир Зеленский в ходе голосования 21 апреля набрал порядка 73% голосов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить