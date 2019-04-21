Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам

Киев, , 20:47 — REGNUM Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший по предварительным данным победу во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский подчеркнул, что говорит эти слова, пока он официально не еще президент страны, как обычный гражданин Украины.

«И напоследок, пока я официально не президент, я могу сказать как гражданин Украины всем странам постсоветского союза: посмотрите на нас — все возможно!», — сказал он.

Сразу после этого Зеленский ушел от прессы, так что уточнить, что конкретно он имел ввиду, журналисты не смогли.

ИА REGNUM напоминает, что по данным экзит-поллов, Владимир Зеленский в ходе голосования 21 апреля набрал порядка 73% голосов.