Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам

Киев, 21 апреля 2019, 20:47 — REGNUM Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший по предварительным данным победу во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.
Зеленский подчеркнул, что говорит эти слова, пока он официально не еще президент страны, как обычный гражданин Украины.
«И напоследок, пока я официально не президент, я могу сказать как гражданин Украины всем странам постсоветского союза: посмотрите на нас — все возможно!», — сказал он.
Сразу после этого Зеленский ушел от прессы, так что уточнить, что конкретно он имел ввиду, журналисты не смогли.
ИА REGNUM напоминает, что по данным экзит-поллов, Владимир Зеленский в ходе голосования 21 апреля набрал порядка 73% голосов.