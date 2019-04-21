Экзитпол: Зеленский разгромил Порошенко во всех частях Украины

Киев, , 20:29 — REGNUM Во втором туре выборов президента Украины сегодня, 21 апреля, за Владимир Зеленский победил действующего президента Петра Порошенко во всех частях страны.

Согласно данным Всеукраинского экзитпола, Зеленский набрал 73,7%, Пётр Порошенко — 26,3%, передает корреспондент ИА REGNUM.

По данным этого опроса, на востоке Украины за Зеленского проголосовали 88%, за Порошенко — 12%; на юге — за Зеленского 86%, за Порошенко — 14%; в центре — за Зеленского 72,3%, за Порошенко — 27,7%; на западе Украины за Зеленского 56,4%, за Порошенко — 43,6%.

Организаторами этого экзит-полла выступили телеканалы «112 Украина» и NewsOne, Институт социальных исследований и консультаций SORA (Австрия), центр «Социальный мониторинг», Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко.

Напомним, что в первом туре президентских выборов во Львовской области с большим запасом победил действующий президент Пётр Порошенко.