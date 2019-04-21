Зеленский пообещал «не подвести» сограждан

Киев, , 20:23 — REGNUM Владимир Зеленский в ходе трансляции на своей странице в Facebook поблагодарил всех, кто помог ему одержать победу на президентских выборах, и пообещал никого из них «не подвести».

Благодарности, помимо родителей и близких политика, получили сотрудники его штаба, эксперты, коллеги по телепроектам, сотрудники правоохранительных органов и спецслужб, военнослужащие, журналисты, все граждане Украины и Господь Бог.

Как сообщалось ранее, по данным всех экзит-поллов, Зеленский выиграл второй тур выборов, набрав около 72−75% голосов. У Петра Порошенко — 23−25%.