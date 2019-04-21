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Зеленский пообещал «не подвести» сограждан

Политика

На Украине проходит второй тур президентских выборов

Зеленский пообещал «не подвести» сограждан
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Зеленский

Киев, 21 апреля 2019, 20:23 — REGNUM  Владимир Зеленский в ходе трансляции на своей странице в Facebook поблагодарил всех, кто помог ему одержать победу на президентских выборах, и пообещал никого из них «не подвести».

Благодарности, помимо родителей и близких политика, получили сотрудники его штаба, эксперты, коллеги по телепроектам, сотрудники правоохранительных органов и спецслужб, военнослужащие, журналисты, все граждане Украины и Господь Бог.

Как сообщалось ранее, по данным всех экзит-поллов, Зеленский выиграл второй тур выборов, набрав около 72−75% голосов. У Петра Порошенко — 23−25%.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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