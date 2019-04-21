Хоть кот в мешке: Украину предостерегли от нового Майдана

Москва, , 20:22 — REGNUM На Украине идет протестное голосование не за Владимира Зеленского, а против Петра Порошенко. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Это было голосование не за Владимира Зеленского, а против Петра Порошенко. Короче говоря, протестное голосование по принципу: пусть победит кто угодно, хоть «кот в мешке», но только не тот, кого мы, граждане Украины, уже хорошо знаем, и кто надоел нам хуже горькой редьки», — рассуждает Клинцевич.

Вместе с тем сокрушительная победа Зеленского, которую предрекают экзитполы, несет для Украины при определенных условиях серьезные риски, полагает парламентарий.

«Страна не переживет нового Майдана, который неизбежно случится, если новый президент продолжит политику старого. Давно подмечено, что ничто так сильно не озлобляет людей, как крах надежд, и зло, которое переносилось раньше относительно терпеливо, как нечто привычное, становится в этом случае невыносимым», — говорит Клинцевич.

«Свести страну с наезженной за пять лет тупиковой колеи — сложнейшая задача, и не знаю, сможет ли решить ее Зеленский. Тем более что ему будет и дальше обеспечено жесткое противодействие со стороны Порошенко, для которого уход с политической арены будет означать фиаско во всех смыслах», — отметил сенатор.

Многое будет зависеть от способности нового президента сформировать свою команду, а в еще в большей степени — от результатов выборов в Верховную раду, которые должны состояться 27 октября, уверен Клинцевич. Он считает, что «у нового президента есть время, чтобы к ним подготовиться».