На Украине сообщают нехватке бюллетеней на участках

Киев, , 19:35 — REGNUM

Нехватка бюллетеней на некоторых избирательных участках Украины связана с тем, что более 250 тыс. граждан изменили место регистрации для голосования, до процедуры печати и развоза бюллетеней. Об этом 21 апреля заявил эксперт по избирательному праву Александр Барабаш.

Он призвал граждан посещать отделы ведения государственного реестра «не тогда, когда стоят очереди, а в любой другой, удобный момент, приходите, разберитесь».

«У нас 250 тыс. людей разово изменили свое место голосования. На них не рассчитаны бюллетени. У нас бюллетени с напечатанным номером избирательного участка. Они заранее печатаются и заказываются для каждого избирательного участка», — напомнил Барабаш.

При этом он сообщил, что случаи присутствия умерших лиц в Госреестре избирателей исчисляются единицами.

«12 лет у нас существует государственный реестр избирателей. Списки избирателей — одна из самых совершенных наших систем на выборах. Есть отдельные случаи (присутствия в госреестре избирателей умерших граждан — ИА REGNUM ). Раньше была гуманитарная катастрофа, сейчас такие ошибки исчисляются единицами», — добавил Барабаш.

Как сообщало, ранее на отдельных избирательных участках Киева, Луганской, Донецкой и Днепропетровской областей зафиксированы случаи нехватки бюллетеней. В начале 2019 года Центральная избирательная комиссия заказала печать более 60 млн. бюллетеней.