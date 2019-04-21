Москва, , 19:32 — REGNUM На Украине нет предпосылок для формирования нового политического курса, который мог бы вытащить страну из кризиса. Об этом 21 апреля заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия 24».

«В этом плане ожиданий никаких нет. Ничего хорошего там происходить не будет. Обратите внимание, что ни один кандидат ни один вопрос, касаемо реальной программы, состояния дел в стране в экономической сфере, нет», — заявил Константинов.

По его мнению, на Украине до сих пор не появилось никакой внятной идеи о том, как должна развиваться страна в сложившихся тяжёлых условиях, когда связи с Россией разрываются, а обещанных преимуществ от движения навстречу Евросоюзу не появляется.

«Страна деградирует. Там нет никакой идеи. Та идея «Анти-России» себя исчерпала. На ней пять лет прекрасно ездили, танцевали гопак, всё проходило, удавалось людей удерживать. Экономическая ситуация такова, что не за что даже зацепиться. Нет ни одного хорошего основания, точки опоры, чтобы что-то делать», — подчеркнул он.