Зять Эрдогана опозорился перед иностранными инвесторами

Ариф Асалыоглу, , 19:24 — REGNUM

Где Турция развернёт С-400?

Согласно телеканалу NTV Haber, министр обороны Турции Хулуси Акар во время встречи в Вашингтоне ответил на вопросы группы журналистов. Акар, ссылаясь на напряженность в отношениях с США, отметил: «Отношения Турции и США — это не то, что может быть каким-либо образом проигнорировано. Мы надеемся на скорый спад напряженности между нашими странами».

Министр обороны напомнил, что Турция сегодня столкнулась с большой опасностью, которая заключается в ракетной угрозе со стороны Сирии. Акар рассказал, как Турция в долгих поисках решения этой угрозы в конечном счете заключила контракт с Россией. «Неправильно связывать С-400 и F-35, — сказал Акар, — в Сирии развернуты С-400, а в Израиле очень близко к границе дислоцированы истребители F-35. Подобные случаи также встречаются в балтийских странах. Мы предлагаем американцам обсудить все действия, которые нам необходимо выполнить с технической стороны. Турция не собирается интегрировать российские ЗРК с натовской системой. Кроме того, мы не будем интегрировать и другое своё вооружение с С-400, которое используем в системах НАТО». Отвечая на вопрос о том, где будут размещены С-400, Акар заявил, что, «возможно в Анкаре или в Стамбуле». Между тем, истребители пятого поколения F-35, по словам министра, будет расположены на базе в провинции Малатья.

Чавушоглу: мы сделали предложение США

Турецкая газета BirGün пишет о предложении министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу властям США создать общую техническую рабочую группу по проблеме F-35 и С-400. Однако, по словам турецкого министра, реакция на запрос от Вашингтона еще не поступила. Отвечая на вопросы об истребителях F-35 и С-400, министр заявил: «Да, с нашей стороны все предельно ясно. Все проблемы возникают из-за оборонной системы С-400, которую мы вынуждены купить у России. Мы сделали предложение нашим американским партнерам. Также мы попросили экспертов выразить свое мнение по данной проблеме. В Сирии уже имеются оборонные системы С-400. Но над Сирией зафиксированы американские и израильские истребители F-35. Мы предложили создать общую техническую рабочую группу для разрешения разногласий по поставкам российских зенитных ракетных систем С-400, но ответ от США еще не получили».

Экрем Имамоглу получил мандат

Газета Sözcü рассказала о том, что кандидат в мэры муниципалитета Стамбула от Народно-республиканской партии (НРП) Экрем Имамоглу наконец-то получил мандат. Это стало возможным после того, как избирательная комиссия Стамбула отклонила требование правящей Партии справедливости и развития (ПСР) не выдавать мандат кандидату от НРП. После того, как Имамоглу все-таки получил свой мандат в Стамбульском дворце правосудия, он выступил у здания мэрии перед многотысячной толпой и пообещал быть надпартийным мэром. «Я принимаю мандат и буду служить для пользы каждого жителя 16 миллионного Стамбула вне зависимости от их политических или религиозных предпочтений. Каждый получит достойные городские услуги», — заявил новый мэр. ПСР ранее обратилась в Верховную избирательную комиссию (ЦИК) с «чрезвычайным возражением», потребовав отменить выборы в Стамбуле. По данным газеты Cumhuriyet, несмотря на то, что ЦИК выдал мандат Имамоглу, правящая партия не отказывается от идеи отменить муниципальные выборы в Стамбуле. Партия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, проигравшая на местных выборах, потребовала этого, так как не смогла получить ожидаемого эффекта от пересчета всех голосов. Заместитель председателя правящей партии Али Ихсан Явуз обратился в ЦИК с «чрезвычайным возражением». Текст его составил около 50 страниц. Кроме этого, правящая партия показательно привезла в ЦИК несколько чемоданов с документами, которые якобы доказывают фальсификации и нарушения на выборах в Стамбуле.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Турцию

Как передает турецкое агентство DHA, президент Белоруссии Александра Лукашенко прибыл в Турцию с официальным визитом. Эрдоган принял его в президентском дворце в Анкаре. В ходе визита были рассмотрены двусторонние отношения, обсуждены дальнейшие шаги, которые необходимо предпринять для укрепление двустороннего сотрудничества. Помимо этого, лидеры обменялись мнениями о региональных и международных событиях. Также в Анкаре был проведён белорусско-турецкий бизнес-форум, на котором стороны подписали шесть соглашений с целью развития торговли, объем которой планируется довести до 1,5 млрд долларов в год. Кроме того, было проведено первое совместное заседание научно-технологического комитета.

Министр финансов Турции встретился с президентом США

Деловая газета Dünya опубликовала статью, согласно которой министр финансов Турции Берат Албайрак посетил США, где провел встречи с представителями Всемирного банка и Международного валютного фонда. Также министр принял участие на встрече представителей G20. Кроме этого, он был принят президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. По словам Албайрака, встреча прошла в дружественной атмосфере. «У нас был конструктивный разговор, в котором мы обсудили все пожелания и предложения обеих стран. По приезде в Турцию я обязательно передам их нашему президенту», — сказал он. На встрече в рамках 37-ой конференции, организованной Турецко-американским деловым советом, Албайрак прокомментировал тему С-400. «Наши доводы о необходимости приобретения Турцией С-400 были выслушаны с должным уважением и вниманием. Могу сказать, что наблюдал понимание со стороны собеседников», — сказал министр.

Зять Эрдогана опозорился перед иностранными инвесторами

Выступление министра финансов Турции в США перед иностранными инвесторами, в котором он пытался рассказать о привлекательности инвестиций в Турции, описала немецкая газета Die Welt. Вот что сообщает обозреватель Хольгер Цшэпитц: «Зять Эрдогана опозорился перед иностранными инвесторами. Среди гостей, прибывших в Вашингтон, также присутствовал министр финансов Турции Берат Албайрак. Перед сотнями инвесторов он выступал с докладом о том, как можно вывести Турцию, валюта которой переживает очень серьезные потери, из экономического кризиса. Однако реакция рынков ясно показала нам неубедительность его презентации. После выступления Албайрка в бальном зале элитного отеля Парк Хаятт курс лиры упал еще на 2%. А это означает, что только с начала этого года падение лиры достигло 9%. Инвесторы назвали доклад «худшей презентацией, с которой когда-либо выступал высокопоставленный представитель правительства». В беседе с новостным агентством Axios, один из представителей инвестиционного фонда отозвался о презентации Албайрака как об «отвратительном шоу». Свое резкое мнение собеседник объяснил тем, что Албайрак не мог ответить на вопросы инвесторов о таких важных моментах: какие шаги будут предприняты для контроля инфляции; как будет решаться вопрос с государственным долгом; что государство намерено сделать для спасения банковского сектора? «Чиновники такого ранга обычно собираются с инвесторами и в течение недели, пытаются изложить свои планы по ускорению экономического роста и устранения любых опасений по поводу ослабления экономики или дефолта по долгам. Инвесторы говорят, что Албайрак ничего из этого не сделал», — пишет агентство.

ЕСПЧ оштрафовал Турцию за арест члена Конституционного суда

Согласно интернет-изданию Aktif Haber, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Турцию выплатить штраф в размере 10 тысяч евро из-за незаконного ареста бывшего члена Конституционного суда Алпарсана Алтана. Решение имеет большое значение с точки зрения прецедента. В ЕСПЧ тысячи подобных заявлений, имеющих отношении к Турции. Суд объяснил назначение штрафа тем, что «подозрение о возможном членстве в террористической организации» не является достаточным поводом для ареста. В решении суда установлено нарушение статьи №5 Европейской конвенции по правам человека, касающейся права на свободу и безопасность. Кроме этого, были предоставлены доказательства того, что повод для ареста Алтана был найден уже после его задержания.

В Турции открылась первая «античная лаборатория ДНК»

По данным новостного агентства Samanyolu, в турецком университете Хаджеттепе состоялось открытие первой в Турции «античной лаборатории ДНК». Она публикует скрытые ДНК мумифицированных человеческих останков (за последние 10−15 тысяч лет до н.э.), обнаруженных в Турции. Также в лаборатории молекулярной антропологии университета Хаджеттепе будут извлечены данные ДНК животных для исследования наследственных и бактериальных заболеваний. Руководитель кафедры антропологии профессор Йылмаз Селим Эрдал пояснил, что у каждого живого существа имеется генетический материал. По его словам, дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) является важным строительным блоком, содержащим наследственную информацию, которая передается следующим поколениям. «И каждый тип структуры ДНК уникален», — отметил ученый.

Совета радио и телевещания будет также контролировать интернет-СМИ

По сообщениям турецкого телеканала FOX TV, председатель главного регулятора телевизионного и радиовещания, Совета радио и телевещания (RTÜK), Эбубекир Шахин заявил, что в скором времени его организация начнёт контролировать публикации в новостных интернет-изданиях. По его словам, это говорит о дальновидности Турции. «Вы можете с уверенностью говорить, что мы впереди любой страны Евросоюза. Мы опережаем их в вопросе прав и свобод», — сказал Шахин. Глава регулятора, выступая на конференции в Сакарье, посетовал, что RTÜK известен лишь тем, что «наказывает» сериалы и телепередачи. «Надеюсь, что теперь, в новую эру, эта значимая организация возьмёт под контроль публикации в Интернете. Это должно изменить отношение к RTÜK, и люди перестанут воспринимать нас лишь как штрафующего регулятора теле-радио вещания», — отметил Шахин.